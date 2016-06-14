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مقتل 4 يمنيين وإصابة 18 فى قصف الحوثيين لمواقع الجيش والمناطق السكنية بتعز

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مقتل 4 يمنيين وإصابة 18 فى قصف الحوثيين لمواقع الجيش والمناطق السكنية بتعز مقتل 4 يمنيين وإصابة 18 فى قصف الحوثيين لمواقع الجيش والمناطق السكنية بتعز
قتل جنديان ومدنيان وأصيب 18 آخرون فى القصف الذى تقوم به مليشيات الحوثيين وصالح على مواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية فى تعز جنوب غربى اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية فى جبهات المدينة أن المليشيات واصلت قصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة فى كل أنحاء المدينة كما قصفت معسكر اللواء 35 بالمطار القديم فيما سقطت قذائف بجوار السجن المركزى بالضباب غرب المدينة.

وأوضح أن القوات صدت هجمات للمليشيات فى شرق وغرب المدينة فى إطار محاولاتهم المستمرة فى اختراق مواقع الجيش والمقاومة.

ومن ناحية أخرى ذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم آزال أن طائرات دول التحالف العربى قصفت الليلة الماضية مواقع للمليشيات فى لواء العمالقة بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالى اليمن.

وأشار إلى أن أكثر من 9 جثث لعناصر من المليشيات وصلت إلى مستشفى عمران العام أمس كانوا قد قتلوا فى قصف لطائرات التحالف على مقر اللواء.
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