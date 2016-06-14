أخبار الإمارات..اندلاع حريق فى منطقة "رأس الخور" الصناعية فى دبى

شب حريق فى منطقة صناعية بمدينة دبى فى وقت مبكر صباح اليوم، ما تسبب فى ارتفاع دخان كثيف على بعد بضعة كيلومترات من برج خليفة، أطول مبنى فى العالم.

وتصاعدت ألسنة اللهب فى مبنى بمنطقة "رأس الخور" الصناعية فى حوالى الساعة 05: 45 بالتوقيت المحلى صباح اليوم الثلاثاء.

وسارعت قوات الشرطة والدفاع المدنى إلى مكان الحريق وسيطرت عليه فى غضون ساعة تقريبا بالتزامن مع شروق الشمس.

ومنع رجال الشرطة أى شخص فى مكان الحادث من التقاط تسجيلات فيديو للحريق وأجبروهم على حذف هذه الصور. وقال ضباط إنه قد يكون هناك أشخاص داخل المبنى وقت نشوب الحريق.

ولم تصدر الإدارة العامة للدفاع المدنى والشرطة أى بيان رسمى حول الحريق حتى الآن.

>