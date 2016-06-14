محكمة إمارتية تصدر أحكاما بحق متهمين بإنشاء فرع للإخوان

أصدرت محكمة أمنية خاصة فى الإمارات قرارات فى محاكمة 15 يمنيا وأربعة إماراتيين متهمين بإنشاء فرع لجماعة الإخوان. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الأحكام تراوحت بين "البراءة إلى السجن مدى الحياة." ولم تذكر الوكالة معلومات مفصلة، كما لم تذكر أسماء المتهمين.

وأضافت أن المحكمة قضت أيضا بمصادرة 3 ملايين درهم (816 ألف دولار) فى قرارها أمس الاثنين.

وحظرت جماعة الإخوان فى الإمارات باعتبارها منظمة إرهابية وفقا للقانون الإماراتى.

وفى قضية أخرى، ذكرت الوكالة أن رجلا متهما بالتعاون مع فرع تنظيم القاعدة فى سوريا تلقى حكما بالسجن خمس سنوات.

كما صدرت أحكام بحق أربعة متهمين آخرين "من جنسيات عربية وأمريكية وأوروبية" بالسجن لمدة عام لعدم تحذيرهم السلطات بشأن الرجل.

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