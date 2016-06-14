مقتل 4 يمنيين واصابة 18 في قصف الحوثيين لمواقع الجيش والمناطق السكنية في تعز

قتل جنديان ومدنيان، وأصيب 18 آخرون في القصف الذى تقوم به مليشيات الحوثيين وصالح على مواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية في تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس العسكرى بتعز في تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية في جبهات المدينة أن المليشيات واصلت قصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة في كل أنحاء المدينة كما قصفت معسكر اللواء 35 بالمطار القديم فيما سقطت قذائف بجوار السجن المركزي بالضباب غرب المدينة.

وأوضح أن القوات صدت هجمات للمليشيات في شرق وغرب المدينة في إطار محاولاتهم المستمرة في اختراق مواقع الجيش والمقاومة.

ومن ناحية أخرى ذكر المركز الإعلامي للمقاومة في إقليم آزال أن طائرات دول التحالف العربى قصفت الليلة الماضية مواقع للمليشيات في لواء العمالقة بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي اليمن.

وأشار إلى أن أكثر من 9 جثث لعناصر من المليشيات وصلت إلى مستشفى عمران العام أمس كانوا قد قتلوا في قصف لطائرات التحالف على مقر اللواء .