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4 شباب يعتدون بالضرب على النائب البرلمانى طارق الخولى بسبب كافيه بمدينة نصر

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4 شباب يعتدون بالضرب على النائب البرلمانى طارق الخولى بسبب كافيه بمدينة نصر 4 شباب يعتدون بالضرب على النائب البرلمانى طارق الخولى بسبب كافيه بمدينة نصر
أمر محمد كمال السماحى وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإخلاء سبيل 4 شباب تعدوا بالضرب على النائب البرلمانى طارق الخولى إثر وقوع مشاجرة بينهم بسب كافيه بمدينة نصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بنشوب مشاجرة بين النائب طارق الخولى تعدى خلالها مجموعة من الشباب عليه بالضرب، انتقل رجال المباحث على الفور لمكان المشاجرة وتبين من التحريات والتحقيقات، وجود خلافات سابقة بين النائب البرلمانى وأصحاب كافيه موجود بالعقار الذى يسكن به بسبب خروج صوت ضجيج وإزعاج للسكان، مما أدى إلى نشوب المشاجرة، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه.

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