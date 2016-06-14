"القابضة لمياه الشرب": قضينا على أزمة انقطاع المياه بالمحافظات

أكد العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم القضاء على أزمة انقطاع المياه فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن اليوم الثلاثاء لم يشهد أى انقطاع مياه فى أى منطقة بكافة المحافظات.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل غرفة عمليات ولجنة لإدارة الأزمات داخل الشركة القابضة تختص بمتابعة موقف المياه بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن شركات المياه أعلنت حالة الاستعداد لمواجهة أى ازمة طارئة.

وبما يتعلق بمشكلة منع إحدى القرى بمحافظة الدقهلية تركيب رافع لقرية أخرى، أشار إلى أن الأهالى اعترضوا موظفى الشركة المكلفين بتركيب رافع لتوصيل المياه لقرى عرب محجوب، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير بالواقعة لعرضها على وزير الإسكان.

- وزير الإسكان يكشف أسباب تأخر تنفيذ المشروعات بمحافظة الدقهلية