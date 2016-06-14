بالفيديو.. محافظ السويس: للتخلص من الفئران يجب صناعة بودرة لقتل البراغيث

حصل "اليوم السابع" على فيديو يكشف من خلاله محافظ السويس خبرته فى كيفية التخلص من الفئران والبراغيث، مؤكدا أنه قام بدراسة الفئران وتحركها ودراسة النظام الذى يتبعه البرغوث.

وقال اللواء أحمد الهياتمى، إننا لو أردنا التخلص من الفئران نعمل بودرة معينة علشان نموت البرغوث ويبقى عندنا فار نضيف، مؤكدا أن البرغوث بيسيب الفار ويسرح على الناس ولازم يموت الأول.

وأكد أحمد الهياتمى، "أخدت مهمة علشان أموت الفيران فى مكان ما، وكان هذا هام جدا لأتعلم كيفية القضاء عليهم، ودرست الفار بيتحرك إزاى بيعمل أيه وذكائه أيه والبرغوت نظامه أيه."

وأوضح الهياتمى، أنه للتخلص من الفار نعمل البودرة الأول وسم بطىء المفعول علشان لو مات فار التانى ميموتش ويحصل سيولة فى الدم وبعدين سم طويل المفعول والمتبقى يخلص.

وشدد محافظ السويس، شوف ده فار مش أى كلام وكل حاجة ليها علم، والعلم أننا ندخل الأسلوب العلمى فى حل المشكلة، وشوف أنا بتكلم عن الفيران بطريقة علمية أومال لو عن حاجة.. صح ولا أيه.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة السويس، أن هذا الفيديو تم تصويره داخل دار مسنين السويس عندما قام المحافظ منذ فترة بزيارته.

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