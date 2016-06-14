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تموين الشرقية تحرر 19 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق

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تموين الشرقية تحرر 19 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق تموين الشرقية تحرر 19 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق
شنت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم، حملة مكبرة على أسواق الشرقية، برئاسة المقدم محمد زردق وكيل المباحث وبإشراف العميد تامر السمرى مدير المباحث.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة، ما بين بيع أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام، وبيع المأكولات فى ورق صحف مضر بالصحة وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بمراكز منيا القمح وفاقوس والعاشر من رمضان وههيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن مباحث التموين من تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة.


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مصر 365

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