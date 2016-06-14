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سقوط هاربين من أحكام وضبط أسلحة فى حملة أمنية بالسويس

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سقوط هاربين من أحكام وضبط أسلحة فى حملة أمنية بالسويس سقوط هاربين من أحكام وضبط أسلحة فى حملة أمنية بالسويس
نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس حملة أمنية موسعة ، تمكنت خلالها من ضبط 11 قطعة سلاح نارى، والقبض على 8 تجار مخدرات، وبحيازتهم المواد المخدرة، كما قامت إدارة مرور السويس بتحرير 870 مخالفة مرورية متنوعة لسيارات بشوارع السويس.

كما حررت مباحث بالسويس، 16 قضية تموينية متنوعة بالأسواق، خلال حملة أمنية مكثفة.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، يفيد قيام قوات الشرطة بتنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية، وشارك فى الحملة ضباط مديرية أمن السويس والأقسام والتموين.

وأكد مصدر أمنى، أن مباحث تموين السويس حررت 16 قضية تموينية، من بينها ضبط لحوم فاسدة بمتاجر، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، بجانب القبض على تجار متلاعبين فى الأسعار.

وأضاف المصدر، أن ضباط مباحث مديرية أمن السويس قد نجحوا فى ضبط 280 من الهاربين من أحكام متنوعة، وضبط 8 من تجار المخدرات، خلال قيامهم بتوزيع المخدرات، وتخزينه بعدد من المناطق السكنية بالسويس.


> - مدير أمن السويس يكشف لـ"اليوم السابع": نفذنا فى الـ100 يوم الماضية أكبر حملة أمنية بتاريخ المحافظة.. ويؤكد: "معنديش حاجة اسمها قاتل يهرب".. و"ركبنا ومراوح وتكيفات فى 90% من غرف الحجز بأقسام الشرطة"
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