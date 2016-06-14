لكبار السن..3 نصائح تساعد على الهضم بشكل أفضل

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح التى تساعد على الهضم بشكل أفضل فى كبار السن، وتتضمن الآتى:

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ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، أن هناك العديد من المشاكل الصحية التى أصبحت أكثر انتشارا لدي كبار السن مثل عسر الهضم وارتجاع المرئ والإسهال والإمساك والانتفاخ.>1- مضغ الطعام بشكل صحيح:حيث يبدأ الهضم فى الفم مع إنزيم تفرزه الغدد اللعابية فى الفم يسمى الأميليز، وبالتالي فالمضغ الكافى يزيد من إفراز الأنزيم فى الفم، مما يسمح بإتمام عملية الهضم بكفاءة. ومع التقدم فى العمر يبدأ إنتاج هذا الإنزيم يقل، لذا يصبح مضغ الطعام بشكل صحيح أكثر أهمية، لأن ابتلاع الطعام يمثل ضغوطا متزايدة على بقية النظام الهضمى، مما يؤدى إلى مشاكل مثل الغازات والانتفاخ، ويمكن أن يؤثر سلبيا على كمية امتصاص الطعام.>2- تناول وجبات صغيرة: كلما تقدمت فى السن لا يمكن أن تستوعب المعدة الكثير من المواد الغذائية، نظرا لانخفاض مرونة جدار المعدة، مما يؤدي إلي تباطؤ معدل هضم الطعام .>3- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: أمر ضرورى لتعزيز عملية الهضم، كما أنها عامل أساسى لمقاومة الإمساك المزمن، الذى يعد من الأمور الشائعة فى كبار السن، ومن ذلك القيام ببعض الرياضات الخفيفة مثل المشى الخفيف، الذي يساعد على تخفيف الإمساك .