5نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية فى رمضان

1- لا ينصح بممارسة التمرينات الرياضية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خلال فترة الصيام على معدة فارغة، لأن ذلك يؤدى إلى حرق الطاقة المخزونة وسيجعلك ضعيفا تشعر بالتعب.
2- أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، بعد ساعة من الإفطار وتناول الفاكهة الخفيفة والسوائل.
3- ممارسة تمارين الكارديو لمدة 10 دقائق أو 10 دقائق من المشى وركوب الدراجات خلال شهر رمضان، يساعد على تحسين القدرة على التحمل، وكذلك حرق السعرات الحرارية.
4- ممارسة تمرينات التمدد لمدة 10 دقائق خلال فترة الصيام، فهى تساعد على توفير المرونة للجسم وإزالة السموم منه .
5- ممارسة تمرينات خفيفة:فمن الضرورى تجنب التمرينات عالية الكثافة مثل الجرى ورفع الأثقال وغيرها، خلال فترة رمضان، ومن الأفضل ممارسة التمرينات منخفضة الكثافة للمساعدة فى بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية .
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