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5نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية فى رمضان

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5نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية فى رمضان 5نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية فى رمضان
يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر رمضان، وتتضمن الآتى:

1- لا ينصح بممارسة التمرينات الرياضية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خلال فترة الصيام على معدة فارغة، لأن ذلك يؤدى إلى حرق الطاقة المخزونة وسيجعلك ضعيفا تشعر بالتعب.

2- أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، بعد ساعة من الإفطار وتناول الفاكهة الخفيفة والسوائل.

3- ممارسة تمارين الكارديو لمدة 10 دقائق أو 10 دقائق من المشى وركوب الدراجات خلال شهر رمضان، يساعد على تحسين القدرة على التحمل، وكذلك حرق السعرات الحرارية.

4- ممارسة تمرينات التمدد لمدة 10 دقائق خلال فترة الصيام، فهى تساعد على توفير المرونة للجسم وإزالة السموم منه .

5- ممارسة تمرينات خفيفة:فمن الضرورى تجنب التمرينات عالية الكثافة مثل الجرى ورفع الأثقال وغيرها، خلال فترة رمضان، ومن الأفضل ممارسة التمرينات منخفضة الكثافة للمساعدة فى بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية .


>- 6 نصائح يجب اتباعها لو عايز تمارس رياضة فى رمضان
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مصر 365

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