5نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية فى رمضان

يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر رمضان، وتتضمن الآتى:

1- لا ينصح بممارسة التمرينات الرياضية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خلال فترة الصيام على معدة فارغة، لأن ذلك يؤدى إلى حرق الطاقة المخزونة وسيجعلك ضعيفا تشعر بالتعب.

2- أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، بعد ساعة من الإفطار وتناول الفاكهة الخفيفة والسوائل.

3- ممارسة تمارين الكارديو لمدة 10 دقائق أو 10 دقائق من المشى وركوب الدراجات خلال شهر رمضان، يساعد على تحسين القدرة على التحمل، وكذلك حرق السعرات الحرارية.

4- ممارسة تمرينات التمدد لمدة 10 دقائق خلال فترة الصيام، فهى تساعد على توفير المرونة للجسم وإزالة السموم منه .

5- ممارسة تمرينات خفيفة:فمن الضرورى تجنب التمرينات عالية الكثافة مثل الجرى ورفع الأثقال وغيرها، خلال فترة رمضان، ومن الأفضل ممارسة التمرينات منخفضة الكثافة للمساعدة فى بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية .

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