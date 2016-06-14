الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب بــ5 منازل بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية الحريزات الغربية دائرة مركز المنشأه جنوب المحافظة بخمسة منازل دون حدوث إصابات بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأه يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان مفتش مباحث المركز بنشوب الحريق بمنازل حفنى كمال أحمد عامل ،عثمان قناوى عباس عامل، حسنى عثمان السيد عامل، صلاح مهدى رشاد عامل، حمدى كمال أحمد عامل ويقيمون بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من البوص ونفوق "2" رأس ماشية.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية ،يرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2923 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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