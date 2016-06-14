غرق جامعى وعامل أثناء الاغتسال بنهر النيل فى سوهاج

لقى جامعى وعامل مصرعهما غرقا بنهر النيل بمحافظة سوهاج على إثر قيامهما بالاغتسال حيث انزلقت قدم الأول وسقط بالنهر وحال محاولة الثانى إنقاذه سقط أيضا وغرقا ومازالت جهود قوات وحدة الإنقاذ النهرى مستمرة لانتشال الجثتين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بغرق شخصين بنهر النيل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بالإنابة بغرق شخصين بنهر النيل خلف نادى المهندسين دائرة القسم و تبين غرق كلا من على .ك ح . ع 34 سنة حاصل علي ليسانس شريعة وقانون، أحمد .ع . ح ع 23 سنة عامل ويقيمان بناحية المحامده القبليه دائرة مركز سوهاج.

وبسؤال أحمد حسن أحمد أحمد 37 سنة مؤذن بالأوقاف ويقيم بذات الناحية " شاهد واقعة " قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالاغتسال بنهر النيل انزلقت قدم الأول وسقط بالنهر وحال محاولة الثانى إنقاذه سقط أيضا وغرقا بالنهر، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثتين بأوصافهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2023 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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