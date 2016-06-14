العثور على جثة طفلة جديدة فى حادث انقلاب سيارة بمصرف كوتشنر فى كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بكفر الشيخ، منذ قليل، من انتشال جثة الطفلة ريهام حماده أبو سراج 4 سنوات ، ومازال البحث جار عن والدتها وشقيقها الذين غرقا فى مياه مصرف كوتشنر، لانقلاب السيارة بهم فى مياه المصرف وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا من انتشال رب الأسرة حمادة أبو سراج، و طفلته شيماء 9سنوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- العثور على جثة طفلة غريقة والبحث عن ثلاثة بمصرف كوتشنر بكفر الشيخ
وكانت الأسرة تستقل سيارة ملاكى، فانقلبت بمصرف كوتشنر، مساء أمس، على الطريق بين قرية الخاشعة وقرية السمنودى التابعتين لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت قوات الأمن ، ورجال الإنقاذ النهرى لموقع الحادث.
>- العثور على جثة طفلة غريقة والبحث عن ثلاثة بمصرف كوتشنر بكفر الشيخ