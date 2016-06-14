العثور على جثة طفلة جديدة فى حادث انقلاب سيارة بمصرف كوتشنر فى كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بكفر الشيخ، منذ قليل، من انتشال جثة الطفلة ريهام حماده أبو سراج 4 سنوات ، ومازال البحث جار عن والدتها وشقيقها الذين غرقا فى مياه مصرف كوتشنر، لانقلاب السيارة بهم فى مياه المصرف وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا من انتشال رب الأسرة حمادة أبو سراج، و طفلته شيماء 9سنوات.

وكانت الأسرة تستقل سيارة ملاكى، فانقلبت بمصرف كوتشنر، مساء أمس، على الطريق بين قرية الخاشعة وقرية السمنودى التابعتين لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت قوات الأمن ، ورجال الإنقاذ النهرى لموقع الحادث.

- العثور على جثة طفلة غريقة والبحث عن ثلاثة بمصرف كوتشنر بكفر الشيخ