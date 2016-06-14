"الإسكان": تنفيذ 28 مشروع مياه بـ16 محافظة خلال 3 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر المقبل، يبلغ 28 مشروعا بـ16 فى مقدمتها محافظة الجيزة،حيث يجرى تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه الصف المرشحة (من 60 إلى 120) ألف م3/ يوم، بطاقة إضافية 60 ألف م3/ يوم، ويعالج مشكلة نظام المناوبات من 8 ساعات إلي 12 ساعة، ويخدم حوالى 202 ألف مواطن بمناطق: الشوبك الشرقى، والشرفا والعطيات، ونجوع العرب، وعرب الحصار، وعرب العبايدة، وشرق مدينة الصف، واسكر، والودى، والديسمى بمركز الصف، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 30/8/2016.

وأضاف مدبولى، أنه جارٍ تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه العياط (من 51 الى 102) ألف م3/يوم، بطاقة إضافية 51 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نظام المناوبات من 8 ساعات إلي 12 ساعة، ويخدم حوالى 350 ألف مواطن بقرى مركز العياط، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 30/8/2016، وتأخر تنفيذ المشروع أيضاً نظراً لتأخر التوريدات الكهروميكانيكية بسبب عدم توافر الدولار.

وعن محافظة القليوبية، أشار وزير الإسكان، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه شبين القناطر (عرب جهينة) بطاقة 68 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة النقص الشديد فى كميات المياه، ويخدم حوالى 200 ألف مواطن بمركز شبين القناطر، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 30/8/2016، وتأخر تنفيذ المشروع نظراً لتأخر التوريدات الكهروميكانيكية بسبب عدم توافر الدولار.

وأوضح أنه فى محافظة الشرقية يجرى تنفيذ مشروع استكمال توسع ثانى وثالث محطة مياه ههيا اليابانية من 34 ألف م3/يوم لتصل إلى 102ألف م3/يوم، بطاقة إضافية 68 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 895 ألف بمناطق: مركزى ديرب نجم، والإبراهيمية بالكامل، وبعض قرى مركز ههيا، وسيتم الانتهاء من تنفيذه جزئياً 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى اعتراض الرى على مسار خط المياه الناقلة الرئيسي، وتوريد المهمات من الخارج، ومشروع استكمال توسع محطة مياه فاقوس الجديدة (أبو شلبي) من 102 ألف م3/يوم لتصل إلى 204 ألاف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 129 ألف مواطن ببعض قرى مركز فاقوس (الغزالى - الدوميين - النوافعة)، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016.

وأكد أن أسباب تأخر المشروع ترجع إلى اعتراض الأهالى على تنفيذ خطوط المياه وتنفيذ نقاط الربط، وتوريد المهمات من الخارج، بجانب مشروع محطة مياه تلراك بطاقة 50 ألف م3/يوم علي مرحلتين، بطاقة إضافية 25 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 207 ألاف مواطن بمركز أولاد صقر بالكامل، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى اعتراض الأهالى على أبعاد الموقع وآخرها 10/ 4/ 2016، وتوريد المهمات من الخارج، إضافة إلى مشروع نقل مأخذ شعفورة، ويعالج مشكلة زيادة الملوحة للمأخذ الحالى، ويخدم حوالى 587 ألف مواطن بمركز الحسينية بالكامل، وسيتم الانتهاء منه جزئياً 8/2016، وترجع أسباب تأخره إلى توريد المهمات من الخارج ، واعتراض الأهالى على الموقع ومسار خط المياه العكرة.

وفى محافظة سوهاج، مشروع استكمال الـ6 محطات نقالى ومدمجة (الكتكاتة بطاقة ألفى م3/يوم، وعرب العطيات بطاقة 4 ألاف م3/يوم، ونزلة القاضى والصفيحة بطاقة4 ألاف م3/يوم، والبوحة بطاقة ألفى م3/يوم، والثقافة بطاقة ألفى م3/يوم)، بطاقة إضافية 14 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، وارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز، ويخدم حوالى 24 ألف مواطن بمناطق: نزلة القاضى والصفيحة، وقلفاو، والشيخ مكرم، والبلابيش بحرى، وجزيرة البوحة، بمراكز ساقلتة، وطهطا، وسوهاج، ودار السلام، وسيتم الانتهاء من الكتكاتة، والثقافة 30/ 9/ 2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى ما يلى: "عرب العطيات": المحطة تم الانتهاء منها ويتوقف تشغيلها على تصريح الرى لإنشاء حجرة المحولات بمأخذ المحطة ويتم التنسيق لذلك.

وفى نزلة القاضى والصفيحة، لم يتم تشغيل المحطة لانخفاض منسوب المياه فى الزراعة مما اضطر إلى خفض منسوب مواسير السحب ومتوقع تشغيلها 30/ 9/ 2016، وفى البوحة، يتوقف تشغيلها على اعتراض أحد المواطنين على مرور كابلات الكهرباء بأرضه، بجانب مشروع استكمال 7 قري بالمحافظة (محطة ادفا بطاقة 26 ألف م3/يوم، ومحطة فاوجلى بطاقة ألفى م3/يوم، وأولاد الشيخ بطاقة ألفى م3/يوم، ومحطة على بن أبى طالب بطاقة ألفى م3/يوم، والحرافشة المكلورة بطاقة 4 ألاف م3/يوم، ووحدتى الحديد والمنجنيز أم دومة والمدمر بطاقة 8 ألاف م3/يوم، بطاقة إضافية 44 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، وارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز، ويخدم حوالى 141 ألف مواطن بمناطق: فاوجلى، الأحايوة شرق، وادفا، وأولاد عزاز، والخرارطة بعرابة أبو الدهب، وأولاد الشيخ، وأم دومة، والمدمر، وقرية على بن أبى طالب، والحرافشة، بمراكز جهينة، وسوهاج، وساقلتة، ودار السلام، وسيتم الانتهاء من المشروع على النحو التالى: ادفا وأولاد نصير 31/ 12، وفاوجلى 30/9، وأولاد الشيخ 30/9، وعلى ابن أبى طالب 31/12، والحرافشة: تحتاج لتوسيع الموقع لإنشاء وحده حديد ومنجنيز، والمدمر 30/8، وأم دومة 30/10، بالإضافة إلى مشروع استكمال توسعات سوهاج غرب (الشوش) بطاقة 86 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، وارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز، ويخدم حوالى 164 ألف مواطن بمركز سوهاج بالكامل، وتم نهو المأخذ والبوستر للضخ على سوهاج الجديدة وذلك بواسطة ماكينات ديزل، وسيتم الانتهاء من المشروع جزئياً 9/2016، وكلياً 12/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى أنه من المطلوب استكمال توصيل التيار الكهربي بمعرفة شركة كهرباء سوهاج.

وأضاف: "فى محافظة الغربية يجرى تنفيذ مشروع استكمال المأخذ الجديد لمحطة بسيون المرشحة على ترعة القضابة بدلا من فرع رشيد، ويعالج مشكلة ارتفاع نسبة الأمونيا بفرع رشيد، ويخدم 65 ألف مواطن بمدينة بسيون، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى تاخر توريد المهمات الكهروميكانيكية بسبب عدم توافر الدولار".

وفى محافظة كفر الشيخ يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة قلين الجديدة (400 لتر/ث) مرحلة أولى، بطاقة إضافية 35 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نقص مياه فى الصيف، ويخدم 85 ألف مواطن بمناطق: المقطم، وشباس عمير، وحصة الغنيمى، ومجلس قروى المرازقة، ومجلس قروى المنشية الكبيرة، ومركز قلين، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 8/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى تاخر توريد المهمات الكهروميكانيكية بسبب عدم توافر الدولار أيضاً، وفى محافظة البحيرة يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة مياه المحمودية بطاقة 34 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم حوالى 59 ألف مواطن بمناطق: مدينة المحمودية، وقرية كوم النصر، وقرية أريمون بمركز المحمودية، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى اعتراض وزارة الصحة على تنفيذ المأخذ على النيل لارتفاع نسبه الأمونيا وتم نقله الى ترعة ساحل مرقص.

وبمحافظة الإسماعيلية يجرى تنفيذ مشروع إنشاء رافع مياه شرب وخزان أرضى سعة 1000 م3 بوادى الملاك، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم 5 آلاف مواطن بقرى وادى الملاك بمركز التل الكبير، وتم نهو الشبكات وأعمال الربط، وسيتم نهو الرافع لتحسين الضغوط 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع لعدم توافر الدولار، ومشروع استكمال شبكات تغذية منطقة السماكين ورافع مياه الشرب ضمن توسعات مياه أبو صوير، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم 10 آلاف مواطن بمنطقة السماكين بمركز أبو صوير، وتم نهو الشبكات وأعمال الربط، وسيتم نهو الرافع لتحسين الضغوط 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع لعدم توافر الدولار أيضاً، وفى محافظة بنى سويف يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة ميانة بطاقة 86 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم 40 ألف مواطن بمناطق: ميانة، وقلها، وأدراسيا بمركز أهناسيا، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع لوجود منازل آيلة للسقوط بجوار المحطة مما استلزم عمل خوازيق لسند الجوانب، ومرور خط الانحدار بشوارع ضيقة وعمق أكبر من 6م مما استلزم تعديله ليصبح تحت ضغط، وتوريد طلمبات بالمأخذ، وعدم توافر الدولار.

وفى محافظة المنيا، يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة قصر هور بجوار دير أبو فانا (ابشادات سابقا) بطاقة 26 ألف م3/يوم (ضمن مشروع 240 قريه)، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم حوالى 43 ألف مواطن بمناطق: هور، وبنى خالد، والبراجيل بمركز ملوى، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 7/2016، ومشروع استكمال محطة مياه بنى عامر بالعدوة بطاقة 26 ألف م3/يوم ( ضمن مشروع 240 قرية)، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم حوالى 91 ألف مواطن بمناطق: أبا البلد، وقفادة، والعزب، وملاطية، وميانة، والحلاج، وعزبة طلبة، وعزبة النصر، وبنى عامر، وقرية 4 بمركز مغاغة والعدوة، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 8/2016، وترجع أسباب تأخر المشروعين إلى تاخر توصيل الكهرباء بسبب اعتراضات الأهالى على زرع الأبراج فى أراضيهم وجار التنسيق مع المحافظ، وتأخر استيراد المحركات والأوناش الخاصة لطلمبات العكرة والمرشحة وجار إجراءات الجمارك (عدم توافر الدولار).

وفى محافظة أسيوط يجرى تنفيذ استكمال مشروع مياه ديروط المرشحة بطاقة 86.4 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه ونضوب الآبار، ويخدم 130 ألف مواطن بمناطق: دشلوط، وأبو كريم، وجرف سرحان، وببلاو، ومسارة، والكودية، والمدينة بمركز اسيوط، وسيتم الانتهاء منه جزئياً 8/2016 وكلياً 12/2016، واستكمال مشروع محطة مياه الوليدية بطاقة 52 ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه، ويخدم حوالى 116 ألف مواطن بمناطق" الوليدية، ومنقباد شرق، وسلام، وبهيج بمركز أسيوط"، وسيتم الانتهاء منه جزئياً 9/2016 وكلياً 12/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى عدم توافر الدولار.

وفى محافظة الأقصر، يجرى تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحبيل بالبغدادي، بطاقة إضافية 10 آلاف م3/يوم، ويعالج مشكلة ضعف المياه، ويخدم حوالى 67 ألف مواطن بمناطق: البغدادى، والبياضية، والحبيل بمركز البياضية، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016.

وفى محافظة أسوان يجرى تنفيذ مشروع استكمال توسعات شيشة بطاقه من ( 69 - 138) ألف م3/يوم، ويعالج مشكلة نقص كمية المياه المنتجة، ويخدم 33 ألف مواطن بمناطق: خلف محولات السيل، وعزب كيما (السنيه - الفرن - الصداقه)، وخور عواضة، والخطارية، والسيل الجديد، والسيل الريفى، وطريق السماد، والحكروب، بمركز أسوان، وسيتم الانتهاء منه جزئياً 9/2016 وكلياً 12/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى عدم توافر الدولار اللازم للتوريدات الكهروميكانيكية.

وبمحافظة البحر الأحمر يجرى تنفيذ مشروع استكمال محطة تحلية اليسر بطاقة 80 ألف م3/يوم (مرحلة أولى 40 ألف)، ويعالج مشكلة عجز كميات المياه، ويخدم حوالى 56 ألف مواطن بمناطق: جبلاية العفش، والبداري، وحفر الباطن الجديد، والنجدة، والتضامن، وخط الشيخ محمود، وسيتم الانتهاء من تنفيذه 9/2016، وترجع أسباب تأخر المشروع إلى تعثر الدفع النفقي لوجود شعاب مرجانية ومناطق صخرية ومتحجرة مما أدى إلى زيادة مدة التنفيذ ، واستحداث أعمال جديدة لازمة للتنفيذ (بيارة جديدة).

وفى محافظة شمال سيناء، يجرى تنفيذ مشروعى استكمال إنشاء محطة تحلية العريش 1 بطاقة 5 آلاف م3/يوم، واستكمال إنشاء محطة تحلية العريش 2 بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ويعالجان مشكلة عجز كمية مياه الشرب بمدينة العريش، ويخدمان 25 ألف مواطن بمدينة العريش، وترجع أسباب تأخرهما لدواع أمنية.

- وزير الإسكان يعرض تقريرا شاملا بموقف مشروعات مياه الشرب.. مصطفى مدبولى: انتهينا من 30 مشروعا بـ15 محافظة.. وإنهاء 5 مشروعات أخرى بنهاية يونيو الجارى والانتهاء من تنفيذ 28 مشروعا فى سبتمبر