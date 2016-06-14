الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وأما عن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة25 41
الإسكندرية24 38
مطروح21 39
بورسعيد26 35
دمياط24 37
بلطيم25 38
الإسماعيلية24 41
السويس25 42
العريش18 35
نخل17 39
طابا20 40
الطور25 37
مرسى علم27 43
الغردقة27 44
شرم الشيخ30 41
رفح17 34
كاترين18 34
سيوة23 45
المنيا24 42
الفيوم23 42
رأس سدر24 40
أبوسمبل28 45
وسط الدلتا23 41
أسيوط26 43
سوهاج26 44
الأقصر27 45
أسوان29 46
شلاتين26 41
حلايب27 39
الوادى الجديد25 45
قنا27 45
نويبع28 42
السلوم24 40.
>
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
مكة المكرمة31 44
المدينة30 44
الرياض28 39
المنامة31 37
أبوظبى28 37
الدوحة32 41
الكويت28 43
دمشق19 40
بيروت22 33
عمان23 37
القدس22 34
غزة23 35
بغداد24 41
مسقط34 38
صنعاء17 30
الخرطوم32 44
طرابلس20 35
تونس20 31
الجزائر19 30
الرباط17 25
نواكشوط22 34.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
أنقرة14 25
إسطنبول21 25
إسلام آباد29 42
نيودلهى31 41
جاكرتا24 31
بكين18 24
كوالالمبور25 34
طوكيو20 26
أثينا21 28
روما17 25
باريس12 20
مدريد15 29
برلين12 22
لندن13 18
مونتريال11 23
موسكو9 19
نيويورك17 28
واشنطن20 30.
موضوعات متعلقة..
- الأرصاد: ارتفاع الحرارة يصل ذروته غدا والقاهرة 41.. وبدء الانخفاض الأربعاء