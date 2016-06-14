الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وأما عن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة

إسطنبول

إسلام آباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالالمبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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