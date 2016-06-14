سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم، تواصل اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء 14/6/2016 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك حالة من الاستقرار الطفيف، حيث تشهد السوق السوداء استقرار بسيط وسط اقبال من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من داخل الاسواق وذلك لسهولة الحصول على العملة الأمريكية الصعبة دون رقابة لتوافرها داخل السوق السوداء على عكس الشح في البنوك.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار على عكس التوقعات والتى أشارت أن سعر الدولار في السوق السوداء قد يرتفع مع دخول شهر رمضان المبارك، هذا ويترقب تجار العملة عطاء جديد من البنك المركزي الذي من شأنه أن يعمل على استقرار العملات الصعبة داخل الأسواق المصرية، إلا أن الدولار بدء بالإرتفاع مجدداً، حيث ارتفع يوم السبت المنصرم 5 قروش جديدة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14/3/2016

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري بعد الانخفاض يوم امس، ليستقر صباح اليوم عند سعر صرف 10.75 للشراء مقابل 10.80 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads