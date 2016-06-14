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ورطة جديدة - الأهلي يفقد حسام غالي أمام الإسماعيلي

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ورطة جديدة - الأهلي يفقد حسام غالي أمام الإسماعيلي ورطة جديدة - الأهلي يفقد حسام غالي أمام الإسماعيلي

يفقد فريق الأهلي قائده حسام غالي في مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز للإيقاف.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 24 يونيو الجاري ضمن الجولة 32 من المسابقة، بعد العودة من زامبيا التي يلعب فيها مع زيسكو ضمن دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "سيغيب غالي عن مباراة الإسماعيلي لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء، كانت الأخيرة له في مباراة المصري".

وخسر الأهلي من المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتجمد الفارق بينه وغريمه الزمالك في القمة عند خمس نقاط لمصلحة الشياطين الحمر.

ويمكن لغالي المشاركة بشكل طبيعي في مباراة زيسكو بدوري الأبطال حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة مارتن يول.

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الأهلي يفقد أكثر من لاعب بسبب الإصابة في المراحل الحاسمة الأخيرة من المسابقة التي يسعى لإعادة لقبها لخزائنه.

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