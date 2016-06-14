رئيس المصري لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية بسبب إسقاط الأهلي

شدد سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي على أن مباراة فريقه أمام الاهلى كانت صعبة للغاية كون الفريق الأحمر هو أحد أفضل الفرق في مصر وإفريقيا.

فقد الأهلي متصدر المسابقة ثلاث نقاط ثمينة في رحلة استعاده لقب الدوري على يد المصري في مباراة مؤجلة من الجولة 24.

وقال حلبية في تصريحات لـFilGoal.com عقب المباراة:" حسام حسن مدير فني عظيم بجانب باقي أفراد الجهاز الفني، فهو كل يوم يثبت أنه الأفضل".

وأضاف "لقد تم تجديد تعاقده ليتواجد الموسم القادم ومن الوارد أيضا عقب انتهاء تعاقده الموسم المقبل أن نقوم بالتجديد له مرة ثالثة فهو مدير فني بدرجة امتياز".

وكشف سمير حلبية بأنه لا يوجد أي مكافآت استثنائية سيتقاضاها اللاعبين بعد الفوز على الأهلي.

وأتم "مباراة الأهلي مثل أي مباراة أخرى تساوي ثلاث نقاط والمكافآة ستكون حسب اللائحة الموضوعة للفريق مند بداية الموسم".