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بسبب السقوط أمام المصري - الأهلي يقرر تغريم لاعبيه

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بسبب السقوط أمام المصري - الأهلي يقرر تغريم لاعبيه بسبب السقوط أمام المصري - الأهلي يقرر تغريم لاعبيه

يوقع الجهاز الفني للأهلي عقوبات مالية على لاعبيه بسبب الهزيمة من المصري البورسعيدي يوم الاثنين.

فقد الأهلي متصدر المسابقة ثلاث نقاط ثمينة في رحلة استعاده لقب الدوري على يد المصري في مباراة مؤجلة من الجولة 24 بالخسارة 3-2.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين إن اللائحة تنص علي فرض غرامات في حالة الهزيمة كما تقدم مكافات خاصة في حالات الفوز.

وأضاف "لا تعتبر العقوبات المالية استثنائية بسبب ما حدث امام المصري تحديدا".

كان الأهلي قد بدأ الموسم الجاري بهذه اللائحة التي يصرف من خلالها الفريق مكافآته بشكل فوري ويخصم منه بالطريقة نفسها.

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