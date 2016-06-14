الأردن يحبط محاولة هروب سفينة شحن دون إتمام معاملاتها الرسمية

صرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فجر اليوم الثلاثاء بأن القوة البحرية الملكية تمكنت أمس الاثنين من إحباط محاولة هروب سفينة شحن للمياه الإقليمية .

وقال المصدر - فى بيان له اليوم - "إن القوة البحرية الملكية الأردنية، وبناء على المعلومات الواردة إليها من برج الإرشاد البحرى فى ميناء العقبة، اعترضت إحدى السفن التى كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية دون إتمام معاملاتها الرسمية الموجودة لدى برج الإرشاد البحرى وتمكنت من السيطرة عليها وإجبارها على العودة إلى الميناء وتحويلها للجهات المختصة".

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