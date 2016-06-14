5 خطوات للحفاظ على وزنك "بعد ما توقف الدايت"

إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة هو هدف يومى يعيش فيه الملايين لحماية أنفسهم من الأمراض الكثيرة الناتجة عن تراكم هذه الشحوم بجسدهم.

ومع انتشار العديد من الأنظمة الغذائية والطرق التى تساهم فى إنقاص الوزن، يشعر الكثيرين بالملل من هذه الأنظمة ويحتاجون فى الوقت نفسه إلى قسط من الراحة من هذه الأنظمة ولكن مع الالتزام ببعض التعليمات التى تجعلهم لا يكتسبون دهونا إضافية يضيع بها مجهود أيام طويلة من "الدايت".

ويقدم الموقع الأمريكى "MEN’SFITNESS" مجموعة من النصائح التى تساهم فى عدم اكتساب المزيد من الدهون فى وقت عدم الالتزام بنظام رجيم محدد، وهى..

الإكثار من منتجات الألبان..

الابتعاد عن مقبلات الطعام..

قراءة السعرات الحرارية على علب الطعام..

طبق الخضار أمامك عينيك دائما..

كميات قليلة من المخبوزات..

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