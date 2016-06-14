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5 خطوات للحفاظ على وزنك "بعد ما توقف الدايت"

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5 خطوات للحفاظ على وزنك "بعد ما توقف الدايت" 5 خطوات للحفاظ على وزنك "بعد ما توقف الدايت"
إنقاص الوزن والتخلص من المتراكمة هو هدف يومى يعيش فيه الملايين لحماية أنفسهم من الأمراض الكثيرة الناتجة عن تراكم هذه الشحوم بجسدهم.

ومع انتشار العديد من الأنظمة الغذائية والطرق التى تساهم فى إنقاص الوزن، يشعر الكثيرين بالملل من هذه الأنظمة ويحتاجون فى الوقت نفسه إلى قسط من الراحة من هذه الأنظمة ولكن مع الالتزام ببعض التعليمات التى تجعلهم لا يكتسبون دهونا إضافية يضيع بها مجهود أيام طويلة من "الدايت".

ويقدم الموقع الأمريكى "MEN’SFITNESS" مجموعة من النصائح التى تساهم فى عدم اكتساب المزيد من الدهون فى وقت عدم الالتزام بنظام محدد، وهى..

الإكثار من منتجات الألبان..


>جرت دراسة فى جامعة ولاية "تينيسى" على مجموعة من المتطوعين اعتمدوا فى وجباتهم الغذائية على منتجات الكالسيوم وكانت النتائج خسارة الوزن مرتين أكثر من أى وقت آخر عند تناول الوجبات الطبيعية الأخرى، حيث يساعد الكالسيوم على حرق الدهون المخزونة.

الابتعاد عن مقبلات الطعام..


>من المعروف أنه بعد نظام غذائى طويل يعود الفرد لحياة طبيعية وتناول الوجبات فى المطاعم المختلفة، وهناك قائمة المقبلات التى تحتوى على أطعمة عالية السعرات الحرارية فى أغلبها تكون مقليات، ويفضل الابتعاد عنها لأنها ستكسب الفرد الدهون التى تخلص منها فترة الدايت، ويمكن استبدالها بالسلطة الخضراء كمقبلات مفيدة للجسم.

قراءة السعرات الحرارية على علب الطعام..


>تتبع أرقام السعرات الحرارية التى تكتب على علب وأكياس الأكل للمراقبة كميات السعرات التى يكتسبها جسمك والقيام بحرقها أولا بأول حتى لا يزداد وزنك فجأة.

طبق الخضار أمامك عينيك دائما..


>إذا كنت ممن يشعرون يخرجون طاقة الحزن والاكتئاب فى الطعام فعليك تناول الخضار حتى لا تذهب إلى الوجبات السريعة عالية السعرات.

كميات قليلة من المخبوزات..


>الكعك والمخبوزات من الوجبات التى يفتقدها الفرد فى أنظمة الرجيم المختلفة، وحتى نكون واقعيين يمكن شراء كميات أقل من هذه المخبوزات والبحث عن وسيلة رياضية تخلصك من هذه السعرات الزائدة.

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