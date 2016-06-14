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6 نصائح للحفاظ على سلامة القولون..اشرب كوكتيل "الفلفل والليمون"

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6 نصائح للحفاظ على سلامة القولون..اشرب كوكتيل "الفلفل والليمون" 6 نصائح للحفاظ على سلامة القولون..اشرب كوكتيل "الفلفل والليمون"
القولون من أجهزة الجسم التى تلعب دورا هاما فى الحفاظ على توازن الماء السليم وعمليات الهضم، لذا نحتاج إلى الحفاظ على القولون صحيا.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" خليطا طبيعيا يساعد على تطهير القولون، والخليط مكون من ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار و2 ملاعق من شراب القيقب و2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويتم خلط كل منهما ويأخذ منها رشفات على 5 مرات فى اليوم لمدة 10 أيام.

ويقدم التقرير بعض النصائح للحفاظ على سلامة القولون وبقائه بصحة جيدة وتتضمن الآتى:
>1- شرب كمية كافية من الماء على فترات منتظمة لمساعدة القولون على العمل بكفاءة.
>2-محاولة الصيام ليوم واحد، وشرب الكثير من الماء والعصائر للتخلص من السموم.
>3-ممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة فى عمل حركة القولون والأمعاء بكفاءة.
>4-الحد من الأطعمة الغنية بالتوابل والمواد الدهنية بقدر الإمكان.
>5-من الضرورى إضافة البصل والثوم والموز فى النظام الغذائى، إذ أنهما ينقيان الطفيليات الضارة وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة فى القولون.
>6-تناول شوربة الخضروات والشاى العشبى، فيساعدان القولون على العمل بشكل جيد.


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