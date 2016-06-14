حصاد في اليورو (3) – بالفيديو.. الأفضل والأسوأ والأغرب ' رسام ورقص ودماء '

انتهت الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ومباراة من المجموعة الرابعة، ومعها العديد من اللقطات الجميلة والغريبة وأيضا السيئة.

ويقدم FilGoal.com حصادا يوميا لليورو حول الأفضل والأسوأ والأغرب.

- أفضل لاعب

أندريس إنيستا نجم إسبانيا فعل كل شئ خلال فوز فريقه على التشيك بهدف، فقد أمتع الجمهور ومرر الكرات، ثم صنع الهدف الحاسم في اللحظات الأخيرة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

أداء إنيستا كان رائعا منذ اللحظة الأولى، واستطاع أن يصنع العديد من الكرات على مرمى التشيك، كاد أن يستغلها ألفارو موراتا وأرتيز أدوريز في أكثر من مناسبة، إلا أن بتر تشك وقف بالمرصاد أمام كراتهم.

أكمل إنيستا تمريرات صحيحة بنسبة 95%، كما أنه صنع 3 فرص حاسمة، نجح إنييستا في استغلال أحدهم بتسجيل الهدف الوحيد.

- أسوأ لاعب

أقل اللاعبين في المباراة لمسا للكرة وأسوأ لاعبي منتخب بلجيكا في مباراة إيطاليا بالفعل هو روميلو لوكاكو.

فقد خسرت بلجيكا المرشحة لحصد اللقب على يد إيطاليا بهدفين دون مقابل في مباراة للنسيان للمهاجم الأسمر.

وطوال المباراة كان لوكاكو أقل لاعبي المنتخبين لمسا للكرة بما فيهم حارسي المرمى حيث لمسها في الشوط الأول 17 مرة فقط.

أرقام لوكاكو في المباراة كانت ضعيفة جدا حيث سدد مرتين فقط على مرمى بوفون إحداهما خارج الملعب والأخرى تصدى لها الحارس الإيطالي وذلك في 73 دقيقة شارك بها ولم يقم بأي مراوغة أو يصنع فرصة أو يرسل عرضية.

- أغرب لقطة

منذ انطلاق البطولة ونحن نرى جماهير منتخبات اليورو متشاحنة، والعنف يسيطر على الجميع، لكن جماهير السويد وإيرلندا كان لهما وجهة نظر مختلفة.

- أسوأ لقطة

الدماء تسيل من أنف أنتونيو كونتي المدير الفني لإيطاليا بعد الاحتفال بهدف فريقه الأول في شباك بلجيكا.

- أفضل صدة

رادجا ناينجولان نجم بلجيكا يسدد، ولكن من الذي يحرس مرمى إيطاليا، إنه الأسطورة جيانلويجي بوفون الذي تصدى للكرة ببراعة

- لقطة اليوم

- أفضل فريق

من غيره.. منتخب إيطاليا، شاهد اللقطة المقبلة واعرف لماذا.

- أفضل هدف

إنه هدف هولاهان لأيرلندا في السويد بتسديدة رائعة مباشرة في الشباك.