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ضبط عسل هندى يحتوى خليطا من المواد المنشطة جنسياً بأحد معارض كفر الشيخ

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ضبط عسل هندى يحتوى خليطا من المواد المنشطة جنسياً بأحد معارض كفر الشيخ ضبط عسل هندى يحتوى خليطا من المواد المنشطة جنسياً بأحد معارض كفر الشيخ
كشفت لجنة المتابعة التموينية بمحافظة كفرالشيخ، التى شكلها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، لمتابعة الأسواق، عن ضبط 28 عبوة عسل نحل مستورد من الهند، يشتبه فى احتواءه على خليط من المواد المنشطة جنسياً، بأحد معارض السلع الغذائية.

كان محافظ كفرالشيخ ، تلقى رسالة خلال تليفونه المحمول، تؤكد أن أحد أصحاب الأجنحة يعرض عبوات من العسل النحل مجهولة المصدر، ويوجد بها مكونات تحمل خليط من المواد المنشطة، والمحظور تناولها دون إشراف طبيب تحسباً لحدوث اضطرابات فى القلب قد تؤدى إلى الوفاة ، تم التحفظ على 28 عبوة، وجارٍ ارسال عينات لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتحرير المحضر رقم 6221 قسم أول كفرالشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة .

ضبط عسل هندى يحتوى خليطا من المواد المنشطة جنسياً بأحد معارض كفر الشيخ (1)

ضبط عسل هندى يحتوى خليطا من المواد المنشطة جنسياً بأحد معارض كفر الشيخ (2)

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