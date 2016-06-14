بعد مرور عام.. "الجنايات" تنظر اليوم أولى جلسات قضية"اغتيال النائب العام"

بعد مرور عام على واقعة استشهاد نائب عام مصر السابق المستشار هشام بركات، تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

وستكون جلسة اليوم إجرائية، تستمع خلالها المحكمة لطلبات الدفاع، منها إرجاء نظر القضية للإطلاع والتمسك بسماع شهود الإثبات، وطلب الدفاع مقابلة المتهمين عقب انتهاء الجلسة، والتصريح بعمل توكيلات من قبل المتهمين لأهلهم، فيما سيقوم ممثل النيابة العام بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ومن المتوقع أن يسمح رئيس المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة.

> كما يواجه المتهمون فى القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس". وكشفت التحقيقات عن تورط عدد آخر من المتهمين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

كان موكب النائب العام الراحل هشام بركات قد تعرض لتفجير إرهابى، فى يونيو الماضى، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائقين ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب.

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