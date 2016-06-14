عاوز تسافر على العيد؟..تعرف على مواعيد تحرك القطارات وحجزها

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 15 قطار إضافيا بمناسبة عيد الفطر المبارك بين مكيف ومميز، بالإضافة إلى عربات علاوة، بجانب القطارات الموجودة بجدول التشغيل الطبيعى، على أن يبدأ تشغيلها ابتداء من 29 يونيو الجارى حتى 12 يوليو المقبل.

وتشمل القطارات الإضافية المكيفة قطار رقم 1934 القاهرة ـ أسوان يتحرك يوميا ابتداء من 29 يونيو، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 21.10 ليصل أسوان الساعة 10.50، ورقم 1935 أسوان ـ القاهرة يتحرك يوميا ابتداء من 30 يونيو ويقوم من أسوان 16.35 ويصل القاهرة الساعة 05.55.

والقطار رقم 1936 يتحرك يوميا ابتداء من 29 يونيو من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 12.25، و1937 يتحرك يوميا ابتداء من 30 يونيو من أسوان الساعة 17.00 ويصل القاهرة 06.20، بجانب مد مسير القطار القادم من الإسكندرية رقم 920 ليصل إلى القاهرة بدلا من انتهاء رحلته فى طنطا، والذى يقوم يومى و3 و4 يونيو ويتحرك الساعة 20.45 من الإسكندرية.

ويتضمن الجدول تشغيل قطارين "vip" رقمى 1938 و1939 بين القاهرة وأسوان والعكس، بحيث يتحرك 1938 ابتداء من يوم 4 يوليو الساعة 18.45 من القاهرة ويصل أسوان 07.40، ويتحرك 1939 ابتداء من يوم 9 يوليو من أسوان 13.40 ويصل القاهرة 03.35.

كما يشمل الجدول تشغيل قطارى رقمى 1940 و1941 بين الإسكندرية وأسوان والعكس، على أن يبدأ 1940 يوم 4 يوليو يوميا حتى 12 يوليو ويتحرك الساعة 21.45 من الإسكندرية ويصل أسوان 14.05، و1941 من يوم 9 يوليو يتحرك من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 13.50.

ويتضمن جدول القطارات الإضافية تشغيل 4 قطارات مميزة بين القاهرة وأسوان هى أرقام 2202 و2203 و2204 و2205 يبدأ تشغيلها من 29 يونيو حتى 12 يوليو، ومواعيدها من القاهرة الساعة 09.15 و19.20، ومن أسوان 08.30 و17.15 ، وقطارين مميزين بين الإسكندرية وأسوان رقمى 1164 و1163 يبدأ تشغيلها من 4 يوليو للقادم من الإسكندرية و9 يوليو للقادم من أسوان، ومواعيدها من الإسكندرية 12.45، ومن أسوان الساعة 12.45.

ويبدأ الحجز على جميع القطارات الإضافية وعربات العلاوة الإضافية قبل ميعاد تحركها بـ7 أيام، بينما يتم الحجز على القطارات الموجودة فى جدول التشغيل الطبيعى والتى ستتحرك خلال فترة العيد بالتزامن مع القطارات الإضافية قبل موعد تحركها بـ15 يوما.

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