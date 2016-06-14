وزيرا التنمية المحلية والثقافة يفتتحان اليوم المركب العائم بالمنيا

يفتتح الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، يرافقهما اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المركب العائم "نيو ويتنس" "الدهبية"، بعد إحلالها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم إحراقها على يد جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بافتتاح العائمة من خلال إقامة مأدبة إفطار رمضانى على متنها على شاطئ النيل بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة وممثل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان والمفكرين والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والإعلام.

وأكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والممتلكات التى تعرضت للتدمير على يد الجماعات المتطرفة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، قامت إدارة الإشغال العسكرية بإحلال العائمة الدهبية التى احترقت بأخرى سيتم الاحتفال بافتتاحها اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، أن افتتاح الباخرة دهبية سيكون رسالة للعالم أجمع أن الدولة أعادت ما دمره الإرهاب الأسود، وهو دليل واضح على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وأن الوضع الاقتصادى والسياسى تغير كثيرا عقب ثورة 30 يونيو.

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن الافتتاح سيكون حدثا عالميا، فى إفطار رمضانى يجمع المسلمين والمسيحيين على ظهر الباخرة الذهبية وسنقول للعالم من خلاله أن مصر دولة قوية بوحدة شعبها.

- وزيرا التنمية المحلية والثقافة يفتتحان مركب "نيو ويتنس" "الدهبية" بالمنيا غدا