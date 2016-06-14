معاناة أهالى الدخيلة غرب الإسكندرية من تراكم مياه الصرف الصحى

يعانى أهالى شارع النور بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، من تراكم مياه الصرف الصحى بالشارع، ما أدى إلى غلق الشارع والطريق المؤدى إليه كاملا ما يسبب معاناة للمارة والأهالى.

ويطالب الأهالى بسرعة تدخل شركة الصرف الصحى لحل الأزمة وشفط مياه الصرف ومعرفة سبب تراكم المياه فى فترة زمنية قليلة، للسماح لهم بالمرور بشكل طبيعى بدون عوائق.

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