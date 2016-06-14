وفاة طفل عربي سقط من نافذة بناية في الخان

لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات حتفه بعد سقوطه من نافذة بناية في منطقة الخان بالشارقة.

وتم إبلاغ دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث حيث أعلن وفاة الطفل.

إلى ذلك انتقل فريق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية لمعاينة الشقة التي سقط منها الطفل للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت آخر ضحايا السقوط هذا العام فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قد لقيت حتفها بعد سقوطها من شقة ذويها في الطابق السابع ببناية تقع في منطقة القاسمية بالشارقة.

يذكر أن القيادة العامــة لشرطــة الشارقة أطلقت حملة توعوية موسعة حول ظاهرة سقوط الأطفال من الأماكن العليا تحت شعار (حياتهم مسؤوليتكم.. وتوعيتكم مسؤوليتنا) هدفها توعية أفراد الجمهور مستهدفة بشكل أساسي أولياء الأمور من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتبعة داخل المنازل، وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تسجيل سبع حالات وفاة لسقوط أطفال من علو شهدتها الإمارة في العام 2015.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور وملاك العقارات بالأخذ بعين الاعتبار الدور الوقائي المفروض عليهم حتى لا يتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون ضحية لمثل هذه الحوادث المأساوية، فالأمن والسلامة داخل المنزل من المشكلات المهمة التي يواجهها الآباء والأبناء، من أهمها عدم وضع الكراسي والطاولات قرب النوافذ أو الشرفات أو تحتها والتأكد من إغلاق فتحات النوافذ بواسطة نظام الحماية والتأكد أن طفلك لا يستطيع أن يتسلق أو يمر عبر حواجز الشرفات وعدم تركهم بمفردهم في المنزل.

>