"التضامن": مجلس النواب يناقش مشروع زيادة المعاشات الأسبوع الجارى

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٠٪ والذى تم الموافقة عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم مناقشته فى مجلس النواب الأسبوع الجارى، وأوضحت فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة أرسلت مشروع زيادة المعاشات إلى مجلس النواب منذ بداية الأسبوع الجارى وتحديد يوم مناقشته من البرلمان وليس الوزارة.

وأضافت أنه سيتم تطبيق زيادة الـ ١٠٪ اعتبارا من شهر يوليو المقبل، خاصة بعد توجهات الرئيس بأن يكون الحد الأدنى للزيادة ٧٥ جنيها، وأن تصل جميع المعاشات التأمينية إلى ٥٠٠ جنيه بحد أدنى، كما أكدت على تطبيق الزيادة للمعاشات التأمينية فقط ولن ينطبق على ما يخص المساعدات من برامج تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعى.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفرع بنك ناصر الاجتماعى فرع الجيزة، أمس الاثنين، بحضور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

و أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فرع بنك ناصر بالجيزة الذى افتتحته تكلف شراؤه ٣.٤ مليون جنيه، كما تم تجهيزه بالمعدات والأساس وأجهزة الحاسب الآلى بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه تقريبا.

>وأشارت والى، إلى أن العمل استغرق فى هذا الفرع ٧ أشهر ونصف، موضحة أن هناك خطة تطوير لكافة فروع البنك وعددها ٩١ فرعا ، وقد انتهى البنك من تطوير ٢٦ فرعا وجار تطوير ١٥ فرعا، على أن يتم تطوير باقى الفروع تباعا.

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