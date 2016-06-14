نورة الكعبي:إنجازات المرأة النوعية تحققت بفضل قيادتنا الرشيدة

أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن ما تحقق من انجازات نوعية للمرأة الإماراتية يعود إلى دور القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم المرأة وتمكينها.

إلى جانب دور المرأة وأهمية توظيف خبراتها وقدراتها في تحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بما يتلاءم مع توجيهات قائد مسيرة الابتكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء ذلك خلال الأمسية الأولى للمجالس الرمضانية لمركز الشارقة الإعلامي للعام 2016 بعنوان «حوار المرأة وريادة التميز».

ورعى الأمسية نادي سيدات الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام كراعٍ إعلامي وشاركت في الجلسة كل من خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة والدكتورة منى البحر المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، وأدارت الجلسة عائشة سلطان الإعلامية ومؤسسة ومديرة دار ورق للنشر.

وحضر الجلسة كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وعدد كبير من المسؤولين وسيدات المجتمع والإعلاميين والإعلاميات وجمهور من المهتمين.

دعم

وتناولت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني خلال حديثها الدعم المتواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للمرأة ومساهمتها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيرةً الى أن اهتمام قيادة دولة الإمارات بالمرأة والنظر إليها على أنها إحدى ركائز المجتمع، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في مسيرة التنمية هي الأساس في تحقيق المرأة الإماراتية لهذا التميز والإنجازات الكبيرة.

وخلال حديثها أشارت معالي نورة الكعبي إلى أن تجربة المرأة في الإمارات تجربة غنية ومهمة وبدأت مع قيام دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

هوية ونموذج

وأضافت معالي نورة الكعبي قائلةً: «من أهم المميزات للمرأة الإماراتية، والمجتمع الإماراتي بشكل عام هو المحافظة على الهوية والتي تمثّل أهم مميزات المحيط الأسري وأسلوبه في الحياة». وقدمت معالي نورة الكعبي الشكر والتقدير للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في سبيل تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في الإمارات.

مشروع المرأة

ومن جانبها تناولت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة مسيرة المرأة الإماراتية محلياً واتحادياً، مشيرةً الى انها لم تأتِ من فراغ، بل جاءت متضمنةً في الدستور منذ قيام الاتحاد، وأن تأسيس الدولة نفسه جاء بناءً على معاني المحبة والسلام والتعاضد والاتحاد.