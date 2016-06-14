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تسكين 1200 أسرة من الدويقة ومنشأة ناصر بـ"الأسمرات" قبل العيد

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تسكين 1200 أسرة من الدويقة ومنشأة ناصر بـ"الأسمرات" قبل العيد تسكين 1200 أسرة من الدويقة ومنشأة ناصر بـ"الأسمرات" قبل العيد
كشف اللواء أسامة هلال، رئيس حى المقطم، عن موعد تسكين أهالى حى منشأة ناصر، المتعاقدين على الحصول على وحدات سكنية بمدينة "تحيا " بالأسمرات بحى المقطم والبالغ عددهم 1200 أسرة، بعدما تم تسكين 36 أسرة بعمارة واحدة تحتوى 6 أدوار بكل دور 6 شقق.

وأكد رئيس الحى، أنه سيتم تسكين جميع أهالى الدويقة المتعاقدين بنهاية شهر رمضان الكريم على أن يقضوا عيد الفطر داخل الوحدات السكنية الجديدة، قائلا: "إن شاء الله كل أسرة منهم هتعيد فى الأسمرات".

وأضاف هلال لـ"اليوم السابع"، أنه عقد أمس اجتماعا مع قيادات القوات المسلحة ومحافظة القاهرة وجمعية الأورمان، واتفق الجميع على أن يتم البدء فى تجهيز الشقق الجديدة بالأسمرات خلال الأسبوعين القادمين، شاملة كافة التجهيزات المتمثلة فى تجهيز الغرفتين والمطبخ والصالة، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية كالتلفزيون والثلاجة وغسالة "هاف ماتيك"، مشيراً إلى أن العقود الخاصة بالشقق تُحملهم دفع 300 جنيه شهرياً وتحمل تكاليف جمع القمامة والكهرباء والمياه.

وأوضح رئيس حى المقطم، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والحى، بدأت فى تجهيز 3 شقق كمكاتب لرجال الشرطة المسئولين عن تأمين مدينة تحيا مصر، بالإضافة إلى تخصيص شقة أخرى مكتب لمسئولى حى المقطم المقرر أن يتواجدوا كممثلين للحى داخل المدينة، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع شركة أمن خاصة ستتولى تأمين مداخل ومخارج المدينة بالتعاون مع رجال الشرطة الذين سيتولوا التأمين بالكامل.


>- بالفيديو والصور.."اليوم السابع" يرافق أهالى الدويقة فى أول أيام تسكينهم بـ"تحيا مصر"بالمقطم.. عم ثروت: الريس قال لى خلى بالك من مصر.. ويؤكدون: أنقذتنا يا ريس من العشوائيات..والإيجار همّ كبير على القلب

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مصر 365

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