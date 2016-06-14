الإفتاء: تسريب الامتحانات "إفساد فى الأرض" ونحذر الطلاب من "ثوب الزور"

بعد انتشار ظاهرة تسريب الامتحانات و إنشاء صفحات مخصصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال الشيخ خالد عمران ،أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تسريب امتحانات الطلاب لون من الغش والإفساد فى الأرض والساعى فى ذلك تحت أى مسمى داخل فى قوله صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا " وفى قوله تعالى: "والله لا يجب الفساد".

وأوضح "عمران"، لـ"اليوم السابع": "وعلى طلاب العلم أن يعلموا أن الامتحانات وسيلة لقياس مدى التحصيل فى المجالات العلمية ، والتزوير فى هذا المقياس من باب لبس ثوب الزور الذى جاء التحذير منه فى قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كمن يلبس ثوب زور، وهو سعى لأن يوضع الطالب فى غير مكانه الصحيح وهذا ضرر له ولغيره.

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