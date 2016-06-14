هانى المسيرى: قبولى أى منصب بالدولة مرهون بتوافر موارد مالية وقوانين مساعدة

أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، أن قبوله أى منصب جديد بالجهاز الادارى للدولة مرهون بتوافر وسائل الادارة والموارد المالية والقوانين المساعدة فى العمل، وإلا سيكون المنصب شرفيا، وهو ما لن يقبله.

وقال المسيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يكن للمحافظ الحالى المهندس محمد عبد الظاهر كل الاحترام والتقدير، ويرى أنه يحظى بخبرة فى المجال السياسى والمحليات، مشيرا إلى أنه يتعاطف معه لدرايته بصعوبة تولى هذا المنصب، لكنه كمواطن سكندرى غير راضٍ عن وضع المحافظة، و فى نفس الوقت متفهم لحقيقة الأمر وأسبابه، ونصح المحافظ الحالى بالاهتمام بخلق كوادر شبابية لتولى المسؤلية مستقبلا.

وأضاف المسيرى،:" إننا فى مرحلة انتقالية والمراحل الانتقالية تتطلب الكثير من الصبر والثقة، وعلى الجميع الثقة فى من يتولى منصب المسؤلية سواء كان رئيس أو وزير أو محافظ لحين انتهاء مدته ثم محاسبته".

- هانى المسيرى ينفى ترشحه فى انتخابات نادى اليخت بالإسكندرية

>