مباحث القليوبية تكشف غموض هرب طالبة ثانوى من منزلها خوفا من امتحان الفيزياء

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالقليوبية من كشف غموض هرب طالبة عن منزلها، بسبب وجود خلافات مع والديها بسبب خوفها من مادة امتحان مادة الفيزياء بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية من المقدم محمد النجار نائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة. وبعرض المعلومات على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث القليوبية وإخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام كلف بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية ورئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بفحص بلاغ المدعو "عبد الفتاح م ك"، 49 سنة، فنى بشركة جنوب القاهرة ومقيم مدينة الزهور- بهتيم - دائرة القسم، بغياب نجلته "هاجر عبد الفتاح"، 18 سنة، طالبة، وأنها متوسطة الجسم قمحية البشرة ترتدى بنطال جينز أزرق وبلوزة طويلة كروهات وتنتعل حذاء جلد أسود.

وأضاف البلاغ أنها خرجت من المنزل متوجهة لتلقى درس خصوصى بشارع الشعراوى بهتيم دائرة القسم، ولم تعد، وأضاف أنه قام بالبحث عنها طرف زملائها وأقاربه ولم يعثر عليها، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيا.

بدأ فريق البحث وضباط مباحث القسم بجمع التحريات وفحص مكان الواقعة وسؤال الشهود وتوصلت التحريات إلى قيام الفتاة فى اليوم اللاحق للغياب بتركيب شريحة جديدة على هاتفها المحمول باسم "مصطفى.ف"، 19 سنة، والمقيم بالجيزة، وبالتواصل معه هاتفياً قرر أن الغائبة طلبت مقابلته بالقرب من منزله، وبالتقابل معها أقرت له بوجود خلافات مع والديها وأنها خائفة من امتحان مادة الفيزياء، فقررت الهروب من المنزل والسفر إلى الإسكندرية، وأنه طلب منها العودة لأهلها، فعادت وتقابلت معه مرة أخرى وطلب منها إعادتها لمنزلها فرفضت، فقام بإرسالها لأحد أصدقائه ويدعى "محمد رأفت"، 37 سنة، عامل، وباستدعائه قرر بصحة ما جاء بأقوال الأول وأبدى استعداده لتسليم الغائبة، وحال ذلك قام أهله بتسليم الغائبة لقسم بولاق الدكرور بالجيزة، وجار التنسيق وقطاع أمن الجيزة لإعادة المتغيبة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5981 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016 م وجار العرض على النيابة.

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