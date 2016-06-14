"حقوق الإنسان" بالبرلمان: تصريحات وزيرة الهجرة عن المصريين فى إسرائيل "سياسية"

قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تصريحات وزير الهجرة بعدم امتلاكها قاعدة معلومات عن المصريين المتواجدين فى إسرائيل هى تصريحات سياسية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها معلومات عن كافة المصريين المتواجدين فى إسرائيل.

وأضاف وكيل اللجنة، لـ"اليوم السابع"، أنه قد لا يكون لدى وزارة الهجرة معلومات، لكن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لديها أسماء المصريين فى إسرائيل وكافة التفاصيل الخاصة بهم لأنها قضية "أمن قومى".

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قالت إنها لا تملك معلومات بعد عن الجاليات المصرية فى إسرئيل.

- مفاجأة.. وزيرة الهجرة أمام النواب: لا أملك معلومات عن المصريين فى إسرائيل

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