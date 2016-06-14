في_اليورو – كونتي: سنسعد الجماهير الإيطالية ونقدم لهم مفاجأة

أكد المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنطونيو كونتي أن الاحتفال بالفوز على بلجيكا انتهى بنهاية المباراة بينهما.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأوروبية المقامة في فرنسا.

وتحدث كونتي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "الفوز أمر جيد لأننا حصدنا أول 3 نقاط في المجموعة لكن علينا أن لا نفرط في الاحتفال بهذا الفوز ونستعد من الآن لمواجهة السويد".

وأضاف: "وصلنا للمرمى عدة مرات وكان من الممكن أن نفوز بأكثر من هدفين".

واستكمل: "سعيد بأداء اللاعبين وأهنئهم بالفوز على أحد أبرز المنتخبات في العالم بالوقت الحالي".

وأتم كونتي تصريحاته: "نريد أن نسعد الجماهير ونقدم لهم مفاجأة في هذه البطولة والجميع هنا يعمل من أجل ذلك".