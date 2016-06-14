في_اليورو – كورتوا: إيطاليا تفوقت علينا في كل شيء

أكد ثيبوا كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد في الخسارة أمام إيطاليا.

وخسر منتخب بلجيكا بهدفين أمام إيطاليا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأروبية.

وتحدث كورتوا عقب المباراة للصحفيين قائلا: "منتخب إيطاليا تفوق علينا إنهم يلعبون بطريقة جماعية رائعة وفي النواحي التكتيكية كانوا أفضل منا".

واستكمل حارس تشيلسي: "يجب أن نغلق هذه الصفحة ونركز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني".

ويلعب منتخب بلجيكا في الجولة الثانية أمام جمهورية أيرلندا يوم السبت المقبل.