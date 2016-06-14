في_اليورو – بوفون: تفوقنا على بلجيكا لهذه الأسباب

أكد حارس مرمى وقائد منتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون أن الفوز على بلجيكا كان بسبب طريقة لعب منتخب الأتزوري.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأوروبية المقامة في فرنسا.

وتحدث بوفون عقب المباراة للصحفيين قائلا: "الاستعداد للمباراة كان جيدا منذ عدة أيام ودرسنا طريقة لعب بلجيكا جيدا واستطعنا التفوق عليهم بسبب طريقتنا الخاصة وإغلاق المساحات أمام لاعبي بلجيكا".

وأضاف: "الفوز على بلجيكا أمر جيد ويرفع من معنويات اللاعبين لكن لم يكن فوزا ساحقا أو بفارق كبير من الأهداف لذلك علينا أن نبقى في قمة التركيز في المباريات المقبلة".

وأتم نجم يوفنتوس حديثه قائلا: "علينا الآن أن نغلق صفحة مباراة بلجيكا ونستعد بكل قوة لمواجهة السويد المقبلة".

ويلعب منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام السويد يوم الجمعة المقبل.