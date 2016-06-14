أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_اليورو – بوفون: تفوقنا على بلجيكا لهذه الأسباب

Google+ Print
#في_اليورو – بوفون: تفوقنا على بلجيكا لهذه الأسباب #في_اليورو – بوفون: تفوقنا على بلجيكا لهذه الأسباب

أكد حارس مرمى وقائد منتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون أن الفوز على بلجيكا كان بسبب طريقة لعب منتخب الأتزوري.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأوروبية المقامة في فرنسا.

وتحدث بوفون عقب المباراة للصحفيين قائلا: "الاستعداد للمباراة كان جيدا منذ عدة أيام ودرسنا طريقة لعب بلجيكا جيدا واستطعنا التفوق عليهم بسبب طريقتنا الخاصة وإغلاق المساحات أمام لاعبي بلجيكا".

وأضاف: "الفوز على بلجيكا أمر جيد ويرفع من معنويات اللاعبين لكن لم يكن فوزا ساحقا أو بفارق كبير من الأهداف لذلك علينا أن نبقى في قمة التركيز في المباريات المقبلة".

وأتم نجم يوفنتوس حديثه قائلا: "علينا الآن أن نغلق صفحة مباراة بلجيكا ونستعد بكل قوة لمواجهة السويد المقبلة".

ويلعب منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام السويد يوم الجمعة المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع