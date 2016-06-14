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3 نصائح للشعور بالراحة أثناء السفر بالطائرة

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3 نصائح للشعور بالراحة أثناء السفر بالطائرة 3 نصائح للشعور بالراحة أثناء السفر بالطائرة
يقدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، بعض النصائح التى تساعد فى الشعور بالراحة أثناء السفر بالطائرة، وتتضمن الآتى:

1-غالبا ما يتم التغاضى عن الماء خاصة عند ركوب الطائرة، لكن ذلك ليس صحيحا، لأن من الضرورى شرب كميات كبيرة من الماء على متن الطائرة لترطيب الجسم، لأن مستويات الرطوبة فى أى مكان على الطائرة تكون من 5 إلى 10% أقل من الطبيعى، مما يتطلب الأمر شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد الرحلة، لأن الحفاظ على رطوبة الجسم تجعلك أكثر تركيزا وراحة ويكون الجسم والمفاصل أفضل.

2-القيام ببعض تمرينات اليوجا على الطائرة: تساعد على الشعور بالراحة، لأن أسوأ شيء هو الجلوس لفترات طويلة أثناء الرحلة، مما ينتج عنه قلة الدم إلى الأجزاء السفلية بالجسم، لذا يجب التحرك ليتدفق الدم إلى الأوردة مما يمنع التعرض لجلطات الدم أو تخثر الأوردة العميقة .

3-القيام ببعض الحركات لتعزيز العمود الفقرى على الطائرة،يجب الوقوف مع قدميك معا ثم ثنى الركبتين قليلا، ضع يديك بجانب قدميك أو على الأرض أمامك مع الاستنشاق وتوسيع صدرك لتمدد العمود الفقرى الخاص بك .


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