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محاكمة 103 متهمين فى "أحداث مجلس الوزراء" غدا

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محاكمة 103 متهمين فى "أحداث مجلس الوزراء" غدا محاكمة 103 متهمين فى "أحداث مجلس الوزراء" غدا
تستمع الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

- تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 يونيو

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