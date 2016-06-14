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طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة على الطرق

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طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة على الطرق طرق الوقاية من حرائق السيارات أثناء القيادة على الطرق
ظهرت العديد من حرائق السيارات بالطرق نتيجة لعدم دراية المواطنين بالطرق السليمة للوقاية من أخطار الحرائق، وتعد الخطورة فى حدوث تسريبات الوقود ما ينتج عنها اشتعال للكميات المتسربة من السيارة.

وهناك مصدر آخر بالسيارة يتسبب فى حريق السيارات، وهو التوصيلات الكهربائية التى تحدث فيها ماس كهربى بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الأسلاك وحدوث اشتعال، ما يؤثر على كافة المواد القابلة للاشتعال كما تحدث الحرائق بسبب تآكل الطبقة العازلة التى تغطى فيحدث ماس كهربى، كما أن سوء التوصيلات الكهربائية نتيجة لعدم اتباع الأصول الفنية فى حالة تركيب إضافات جديدة فى السيارة.

وهناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة برئاسة اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الإدارة يجب اتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق.

أولا بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة


>1-يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود" كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيا بالنسبة لخطر الكهرباء


>1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

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