وكالة "بترا" الأردنية تتعرض لمحاولة اختراق لنظام البث وموقعها الإلكترونى

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فى بيان لها الليلة الماضية، تعقيبا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص أخبار نسبت للوكالة، بأن نظام بثها وموقعها الالكترونى تعرضا لمحاولة اختراق مساء أمس الأول الأحد.

ووفقا للبيان، فقد حدث خلل فنى فى موقع الوكالة مساء الأحد لعدة دقائق وأن أنظمة الحماية فى الوكالة والجهاز الفنى تنبه للأمر وقام بإطفاء نظام البث وتعطيل الموقع الالكترونى والانتقال إلى الموقع البديل.

>وقالت إنها فوجئت ببعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى تنشر خبرا مزيفا نسب إليها مفاده أنها بثت خبرا يتعلق بولى ولى عهد السعودية وأنها قامت بحذفه فى وقت لاحق ..مؤكدة على أن هذا الأمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وأكدت الوكالة الأردنية التزامها الكامل بسياسة الدولة وثوابتها الوطنية والقومية ورسالتها المهنية والمعايير الأخلاقية، مبينة أن الإدارة الفنية للوكالة تقوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة التحقق من محاولات اختراق نظام (بترا).

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