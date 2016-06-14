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اليوم.. محاكمة "عكاشة" فى 3 قضايا نفقة لسداد مبلغ 100 ألف لطليقته

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اليوم.. محاكمة "عكاشة" فى 3 قضايا نفقة لسداد مبلغ 100 ألف لطليقته اليوم.. محاكمة "عكاشة" فى 3 قضايا نفقة لسداد مبلغ 100 ألف لطليقته
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، فى 3 دعاوى مقدمة من طليقته، تطالب فيها بحبسه فى قضية امتناعه عن سداد نفقات نجله وذلك لاستكمال سداد المستحقات المالية كمتجمد والتى تقدر بـ100 ألف جنيه.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، قد أصدرت حكمين متتاليين بحبس النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة لعدم سداده نفقات نجله يوسف، والمقدرة بـ 5 آلاف جنيه، وأجر المسكن المقدر بـ 2000 جنيه شهريًا.


>- محكمة الأسرة تلغى قرار منع توفيق عكاشة من السفر بعد تسديده نفقة نجله

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