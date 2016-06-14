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ضبط 13 سيدة من القاهرة والإسكندرية يستخدمن 11 طفلا للتسول بمطروح

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ضبط 13 سيدة من القاهرة والإسكندرية يستخدمن 11 طفلا للتسول بمطروح ضبط 13 سيدة من القاهرة والإسكندرية يستخدمن 11 طفلا للتسول بمطروح
تمكنت وحدة مباحث قسم مطروح، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التسول باستجداء المارة يضم 13 سيدة وحدث و11 طفلا، وبحوزتهم مبالغ مالية بلغت 13 ألف جنيه، من حصيلة تسول يوم واحد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات قادمات من القاهرة والإسكندرية، لاستغلال ازدحام المدينة بالمصطافين وممارسة التسول، وبمواجهتهن عما أسفر عنه الضبط اعترفن بمزاولة أعمال التسول من خلال استغلال تعاطف المارة باستخدام الأطفال.

وصرح اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جارِ تطوير مناقشة المتهمات، لمعرفة هوية الأطفال الذين ضبطوا بصحبتهن، ومعرفة حقيقة تخدير الأطفال من عدمه، لإظهارهم فى حالات إعياء لكسب تعاطف المواطنين.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأن هناك شكوك حول خطف الأطفال أو استئجارهم للعمل فى التسول، وهو الأمر الذى سنعمل على كشف حقيقته من خلال التحقيقات.

كما ستواصل أجهزة المديرية محاربة كافة أشكال الجرائم بشتى صورها والتصدى لتزايد ظاهرة المتسولين، لاستجداء المارة بالميادين الرئيسية وأمام المساجد خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف السياحى.

- بالفيديو والصور..مدير أمن مطروح لـ "اليوم السابع": تأمين طريق الساحل الشمالى بكاميرات مراقبة حديثة وأكمنة متحركة..واستحداث وحدات لتأمين الشواطئ..ونتصدى لظاهرة تسلل الحدود والهجرة غير الشرعية والتهريب

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