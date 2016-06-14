حبس أفراد شبكة أعمال منافية للآداب تمارس نشاطها فى نهار "رمضان"

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شبكة للأعمال المنافية للآداب 4 أيام على ذمة التحقيق تمارس نشاطها فى نهار رمضان .

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "نعمة.م" ربة منزل بإدارة شقة بالتجمع الأول للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 600 جنيه فى الساعة الواحدة.

بإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوض من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة وكل من "ياسمين.ص"، أثناء ممارستها الرذيلة مع "محمد.أ" رجل أعمال، وتم ضبط مبلغ مالى 4400 جنيه، و7 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الرذيلة فى نهار رمضان .

- سقوط أول شبكة للأعمال المنافية للآداب فى نهار رمضان بالقاهرة الجديدة