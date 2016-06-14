مصادر: محافظ أسوان يوافق على نقل السكرتير العام بعد مشاجرة مع الموظفين

علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وافق على نقل اللواء محمد عاطف السكرتير العام خارج المحافظة، على خلفية شكوى مجموعة من الموظفين بتوجيه السباب لهم والتعدى عليهم بالضرب.

واتهم الموظفون السكرتير العام للمحافظة، فى شكوى قدموها لمحافظ أسوان، ومن خلال فيديو قاموا بتصويره يظهر اشتباكات بالأيدى بين السكرتير العام اللواء محمد عاطف ومجموعة من الموظفين بالديوان العام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين سكرتير عام جديد للمحافظة، خلال حركة المحليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

- بالفيديو.. خناقة بين الموظفين بديوان عام محافظة أسوان

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