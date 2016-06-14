بالصور.. وزير الصحة ينهى جولته بالأقصر بتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

أنهى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، منذ قليل، جولته التى استمرت 7 ساعات بزيارة موقع العمل فى تطوير مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل، وأعلن تسليم المبنى من شركة المقاولات المنفذة فى شهر سبتمبر المقبل للبدء فى فرشها وتجهيزها لخدمة المرضى بالمحافظة.

ورافق وزير الصحة خلال جولته محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالأقصر ولجنة الصحة بالبرلمان، وذلك للوقوف على الحالة العامة لمستشفيات المحافظة ومتابعة المشروعات الطبية الجديدة بالأقصر.

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