نائب وزير الخارجية الكويتى: مشاورات السلام اليمنية دخلت مرحلة مختلفة

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله أن مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت دخلت مرحلة مختلفة، بعد طرح أفكار وآراء ومبادرات تسهم فى دفع الجهود المبذولة للتوصل إلى الحل السياسى المنشود فى اليمن.

جاء ذلك فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين على هامش مأدبة رمضانية أقامها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت.

وأكد الجارالله أن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة برعاية الامم المتحدة "تسير فى الاتجاه الصحيح" معربا عن الامل فى أن يسفر هذا التطور الإيجابى عن توصل الأطراف اليمنية إلى التوافق المطلوب الذى تنتظره أطراف السلام، وقال " نلمس بكل ارتياح استعداد جميع الأطراف اليمنية فى لقاءاتهم المتعددة للتوصل إلى حل سياسى يحقن دماء أشقائنا فى اليمن".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد عقد فى وقت سابق اليوم الاثنين جلسة مشتركة مع الأطراف اليمنية فى مشاورات السلام تركزت على موضوع الترتيبات الأمنية لاسيما ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب وتسليم السلاح.

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